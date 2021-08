Due ronzii a confronto: quello delle api e quello delle braccia robotiche che si muovono con un’efficienza sovrumana e a una velocità incomparabile rispetto quella di qualsiasi apicoltore in carne e ossa. Il compito di questo macchinario, grande quanto un rimorchio agganciabile ai veicoli, è scannerizzare ogni favo di miele alla ricerca di anomalie o minacce: che sia la presenza di una malattia, di pesticidi... Qualsiasi pericolo è poi segnalato in tempo reale, 24 ore su 24. Ognuna di queste unità, sviluppate dall’azienda israeliana Beewise, ospita fino a due milioni di api per un numero massimo di 24 colonie. La ditta, finora, ha raccolto 40 milioni di dollari da investitori privati e ha già installato un centinaio di «Bee Home» tra Iran e Stati Uniti d’America.