Lui si chiama Jeremy Cohen. È un fotografo indipendente di New York e in queste settimane è costretto a casa a causa dell’emergenza da coronavirus come tutti noi. A spezzare il tran tran delle sue lunghe giornate, è stata una giovane donna. L’aveva notata guardando fuori dalla finestra, mentre danzava da sola in cima ad un palazzo, proprio di fronte a casa sua. Per Jeremy è stato amore a prima vista, come racconta sul suo profilo Tik Tok. Sedotto dalla visione della giovane donna, ha iniziato ad escogitare stratagemmi per attirare la sua attenzione, senza però violare le misure anti coronavirus. Dopo un primo contatto stabilito con un cenno della mano a distanza, il giovane americano è passato all’attacco. Ha preso il suo drone e le ha mandato un messaggio d’amore accompagnato dal suo numero di telefono. La strategia è risultata vincente. Come si vede nel secondo video postato da Jeremy, la donna ha accettato l’invito a pranzo e ha brindato via FaceTime da casa sua insieme al suo giovane corteggiatore.