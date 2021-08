Questo lavoro è stato realizzato usando vernice biodegradabile. «L’idea è che il mio lavoro interagisca con l’ambiente. Io mi nutro dell’ambiente, come pure la mia creazione. Entrambi sono presenti. Devo creare una vera e propria sinergia tra il lavoro, lo spazio che lo circonda e l’estetica del luogo», dice l’artista, che aggiunge: «Questo posto è noto per avere molte nuvole. Così l’ho sfruttato per quest’opera e l’ho collegato alle nuvole, all’infanzia e anche alle notizie d’attualità, che era poi lo scopo finale di quel che volevo realizzare. Penso che viviamo in un mondo che induca ansia e abbiamo bisogno di un po’ di leggerezza. Le nuvole sono il simbolo di sogni e immaginazione. Infatti, quando eravamo bambini, ci piaceva abbinare e descrivere le loro forme come se fossero oggetti o creature reali. Credo che in questo particolare momento storico sia necessario riscoprire il valore di una pausa, di un momento in cui dobbiamo respirare e anche immaginare il mondo di domani, con una certa leggerezza, come se fosse un sogno ad occhi aperti».