Siccome dovremo restare a casa fino a quando l’emergenza sanitaria passerà, i social media stanno fornendo diversi suggerimenti per ingannare il tempo attraverso la condivisione virtuale. Dagli allenamenti online, alla pianificazione di nuovi viaggi, dalle fotografie scattate dal balcone di casa alle lezioni di ballo. Oppure, più semplicemente assicurando un supporto morale attraverso dirette online tra utenti in questi momenti difficili. L’hashtag (il famoso cancelletto #) al giorno d’oggi è la chiave che vi serve per entrare in nuovi mondi. Se ne scegliete uno a dipendenza delle vostre passioni, la vostra vita tornerà ad animarsi anche tra le mura del vostro appartamento. Ecco alcuni argomenti che potrebbero interessarvi.

#viewfrommywindow

Se amate la fotografia, potreste postare ciò che vedete dalla finestra di casa vostra. Spesso ciò che si ritiene banale perché lo si vede tutti i giorni, diventa eccezionale agli occhi di chi non conosce i vostri luoghi. Seguendo #viewfrommywindow vedrete immagini molto belle: tramonti a New York, la vista di un cortile a Parigi, splendide spiagge. È un po’ come viaggiare stando a casa.

#coronamaison

Penélope Bagieu, la famosa illustratrice francese di fumetti, ha pensato a tutte le persone chiuse in casa che sognano una dimora nuova. Lanciando su twitter “#coronamaison”, ha messo sulla piattaforma social un modello di abitazione base. Gli utenti possono dapprima modificarlo a proprio piacimento, poi condividerlo. S ui social - come fa sapere skytg24 che riporta la notizia - sono già spuntati tantissimi disegni, in bianco e nero o a colori, alcuni essenziali, altri vere e proprie opere d’arte. Se sognate una casa nuova, l’hashtag è servito...

#plantsmakemehappy #plantsplantsplants

Grandi, piccole, con o senza fiori. Chi ha malinconia del verde delle piante deve assolutamente seguire questo hashtag, apprezzato da 530 mila persone. La natura ha proprietà calmanti.

#athomeworkouts

Come annota Vogue Italia dal suo sito internet, in questo momento ci sono più di 485 mila allenamenti online solo su Instagram pronti a motivarvi durante la tipica sonnolenza di metà pomeriggio. Plank, steps, pesi. Basta seguire l’hashtag e troverete la proposta che fa per voi.

#andràtuttobene

L’idea è nata da alcune mamme che all’inizio della pandemia hanno voluto così lanciare un messaggio di speranza per il futuro. Un arcobaleno con la scritta «andrà tutto bene» dipinto su carta oppure sulle lenzuola appese dai balconi di casa. Ora sotto questo hashtag si trova un po’ di tutto. Belle immagini, messaggi video, citazioni. Una bel concentrato di speranza pensato per tutti noi.

