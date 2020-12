Non molti probabilmente stavano guardando il cielo alle quattro di mattina del 18 dicembre. Luca Bartek sì, ed era pronta a scattare. Il risultato è l’immagine che ritrae un meteorite molto luminoso apparso nel cielo sopra Lugano e ripreso da Porza. Bartek, come il compagno, ha la passione per l’astronomia e da poco tempo si diletta in astrofotografia (altri scatti su @Koalastrophotography sia Facebook che su Instagram). In questo caso, spiega, «ho avuto la fortuna di fare una foto di un meteorite grosso sopra Lugano. Il corpo celeste era molto brillante e si trovava nella costellazione di Corona Borealis. È molto probabile che fosse un arrivo ritardato dallo sciame meteorico Geminidi che aveva avuto il suo picco il 13 dicembre». Nello sfondo si vedono le cime di Monte Boglia e Sasso Grande.