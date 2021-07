È il nuovo Hemingway. Hemingway versione 2021, se vogliamo. Si chiama Zach Taylor ed è proprietario di un’azienda che si occupa di forniture per il settore elettrico e idraulico ad Ambrose, in Georgia (Stati Uniti d’America of course). È lui il vincitore del particolarissimo concorso «Hemingway Look-Alike», alla 40esima edizione e di cadenza annuale. Dopo quattro giorni, Taylor ha vinto domenica (il 25) su un totale di 136 concorrenti che cercavano di assomigliare a «Papa», come i fan chiamano il vincitore del premio Pulitzer e Nobel.