Da Tintin ai Puffi passando per Lucky Luke, il Belgio rende omaggio alle glorie nazionali nientemeno che nei passaporti: nella nuova veste in circolazione dal 7 febbraio i nuovi documenti saranno illustrati infatti con alcuni dei fumetti più famosi del Paese.

Operazione simpatia per il passaporto belga che nel restyling vede anche raddoppiate le misure di sicurezza, anche per fronteggiare i molti tentativi di contraffazione, come ha spiegato la ministra degli Esteri del Paese Sophie Wilmès.