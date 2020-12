Tali tecnologie includono sistemi avanzati di guida, navigazione e controllo e di intelligenza artificiale basata sulla visione, che consentiranno al robot spazzino di avvicinarsi all’obiettivo in sicurezza e su base autonoma, oltre a permettere ai bracci robotici di catturare il detrito. L’operazione «rappresenta un traguardo estremamente stimolante», sottolinea il direttore generale dell’ESA Jan Worner, perché quella del detrito spaziale sarà la prima acquisizione in orbita di un oggetto non cooperante o controllato.

Oltre a essere un importante banco di prova per la rimozione attiva dei detriti, la missione aprirà nuove prospettive anche per la manutenzione in orbita. Come spiega Luisa Innocenti, a capo dell’Ufficio Clean Space dell’ESA, le stesse tecnologie usate per ClearSpace-1 «permetteranno il rifornimento e la manutenzione in orbita dei satelliti, prolungando la loro vita operativa. Alla fine, prevediamo che questa tendenza si estenda fino all’assemblaggio, alla produzione e al riciclaggio in orbita».