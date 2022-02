Un titolo di tiro snobbato dai ticinesi

Il cinquantenario della Casa HoepliI milanesi hanno festeggiato con particolare solennità e con grande banchetto al Cova, cui hanno partecipato le notabilità della città di Milano, il cinquantenario della Casa editrice libraria fondata dal comm. Ulrico Hoepli, nativo di Zurigo e stabilito da oltre cinquant’anni nella Capitale lombarda dove dirige una delle più note case editrici italiane. Le benemerenze del Comm. Hoepli nel campo librario editoriale sono state illustrate in questi giorni dalla stampa italiana la quale ha messo in rilievo l’intelligenza, il talento naturale, la forza di volontà e la tenace energia dell’editore Hoepli, il cui nome è legato in modo speciale alle finissime edizioni d’arte e ai popolarissimi manuali per una divulgazione nazionale e seria delle scienze. Al Comm....