Sono i 14 Paesi e territori nel mondo che, ad oggi, non hanno conosciuti il coronavirus. È quanto emerge dai dati forniti dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Dodici di questi spazi «COVID free» sono isole, spesso situate a migliaia di chilometri dalla costa, ed è quindi plausibile che non abbiano dovuto fare i conti con infezioni, ospedali al limite e morti. Questo anche grazie a misure molto severe per evitare il diffondersi del virus. Per gli altri due Paesi della lista, Corea del Nord e Turkmenistan, la comunità scientifica ha invece forti dubbi sulla veridicità e l’accuratezza dei dati forniti dai Governi e sulla volontà di renderli pubblici. Proviamo a fare un giro virtuale intorno al mondo, a distogliere per un attimo lo sguardo dalla realtà che ci perseguita da un anno, alla scoperta di questi paradisi naturali in cui il coronavirus non è arrivato.