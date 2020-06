Nel periodo intorno alla morte di Giulio Cesare, nel 44 a.C., fonti storiche riferiscono di un freddo insolito che ha portato a pessimi raccolti, carestie, epidemie e disordini nella regione mediterranea. Le conseguenze del clima hanno così contribuito non solo alla caduta dell’antica Roma, ma anche alla caduta del regno tolemaico in Egitto.

Nell’emisfero nord, la temperatura media in estate e in autunno del 43 e 42 a.C. è stata di 3 gradi Celsius e forse fino a 7 gradi più fredda del normale. In tutta l’Europa meridionale non solo faceva freddo, ma era anche umido; e di conseguenza, i raccolti molto scarsi. Secondo i calcoli degli scienziati bernesi, le precipitazioni estive sono state tra il 50 e il 120% superiori al normale e in autunno ha addirittura piovuto quattro volte di più del solito.