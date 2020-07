Sta facendo il giro del mondo la campagna di comunicazione anti-coronavirus realizzata dalle Isole Canarie. Il breve video mostra una riunione familiare dove i parenti più stretti si sono riuniti in occasione di un compleanno. Tutto all’apparenza normale, verrebbe da dire. Se non fosse che l’intento dello spot è quello di sottolineare i rischi che si corrono se non si rispettano le regole igieniche e di distanziamento sociale. La scena conclusiva del video, infatti, mostra il festeggiato aprire un regalo con all’interno un pallone auto-espandibile - comunemente conosciuto come pallone di AMBU -, uno strumento utilizzato dai soccorritori per il supporto dell’attività respiratoria e come manovra di rianimazione. «Una semplice riunione familiare può regalarti 40 giorni di coma, inclusa la morte», recita la didascalia.