Ehi! Abbiamo una riunione? Adesso! Ma dove? Se fossimo a Menlo Park, nella sede di Facebook, sentiremmo il supercapo Mark Zuckerberg rimproverarci: «Ma nella Horizon Workrooms! Accedi il tuo Oculus Quest 2, subito!». Sì, perché l’azienda regina delle reti sociali ha creato una nuova applicazione per organizzare incontri di lavoro in un mondo simulato dal computer, immersi nella realtà virtuale. Per il momento è ancora in una prima fase sperimentale e i partecipanti, in questo nuovo spazio, possono presentarsi usando degli avatar dall’aspetto simile a quello di un cartone animato. Il momento per il lancio non potrebbe essere più azzeccato, dato che molte aziende stanno chiedendo ai propri dipendenti di continuare a lavorare da casa. «L’idea è di poter entrare ovunque tu sia—ha spiegato l’amministratore delegato della società all’agenzia Reuters tramite il suo personaggio 3D (guarda il video allegato a quest’articolo)—. Hai la tua configurazione perfetta, le persone possono fermarsi e collaborare rapidamente in maniera molto concentrata. E questo migliorerà col tempo. Stiamo cercando di muoverci verso un mondo in cui quel che facciamo è qui nel mondo virtuale e chi non c’è può usare la modalità video ‘classica’, affinché tutti si possano sentire presenti anche se, fisicamente, non lo sono».