Una rivoluzione di stampo golpista

L’ex Gran Visir di Turchiaassassinato a RomaRoma, 8 – Questa sera alle ore 18,30, mentre il principe Said Ali Pascià, di anni 50, ex Gran Visir di Turchia, passava in via Bartolomeo Eustachio, nella vettura pubblica 872 condotta da Fiori Guglielmo, è stato fatto segno da un colpo di rivoltella sparato da un individuo non identificato finora, che si dava a precipitosa fuga. Trasportato colla stessa vettura al Policlinico, il principe vi giungeva cadavere.

La rivoluzione nel GuatemalaLondra, 8 (ag) – Secondo notizie dal Guatemala, la rivoluzione è scoppiata il 5 dicembre a mezzanotte. Un certo numero di generali hanno obbligato il presidente a dare le dimissioni ed hanno arrestato parecchi ministri. Il partito rivoluzionario è formato dai liberali, i quali hanno l’appoggio unanime della classe...