Spesso viviamo con lo stereotipo del mondo dell’alta gastronomia ad appannaggio di soli chef uomini. Eppure le chef stellate donne sono sempre di più e sempre più talentuose. Chiedere per conferma a Isa Mazzocchi, chef de La Palta di Bilegno, piccola frazione del piacentino. Mazzocchi è appena stata nominata chef donna dell’anno secondo la prestigiosa guida Michelin, grazie a una cucina che unisce gusti ricercati ai prodotti del territorio. Siamo andati nella sua cucina per scoprire i segreti e i consigli che vuole tramandare alle giovani leve che la vedono come modello.