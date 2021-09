Una pista di decollo chiusa per dodici minuti all’aeroporto Narita di Tokyo, con cinque aerei pronti a decollare in diligente attesa. Tutto a causa dell’inattesa presenza sulla pista di una tartaruga.

È accaduto nella tarda mattinata di venerdì nello scalo a nord della capitale giapponese, proprio mentre uno degli aerei A380 della All Nippon Airways (Ana) - il cui design rappresentava l’immagine di una tartaruga in stile hawaiano - era in coda per decollare alla volta di Okinawa, l’isola a sud dell’arcipelago.