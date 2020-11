Uno strano monolite è stato scoperto mercoledì scorso tra le montagne dello Utah, negli USA, da alcuni membri del Dipartimento di pubblica sicurezza. Gli uomini stavano sorvolando con un elicottero una zona a Sud-Est dello Stato, quando, durante il volo, hanno notato lo strano oggetto, argentato e scintillante, in netto contrasto con l’area rocciosa dal colore rossastro. Il monolite è alto circa 3 metri e secondo il pilota dell’elicottero Bret Hutchings potrebbe essere un’installazione artistica di qualche fan di «2001: Odissea nello spazio», il film del 1968 di Stanley Kubrick (nella pellicola vi era infatti una scena con un monolite molto simile tra le rocce). L’uomo ha poi confessato di non aver mai visto un cosa tanto strana da quando vola. Lo riporta la televisione locale KSL. Il Dipartimento di pubblica sicurezza dello Utah ha fatto sapere che al momento non è chiaro chi abbia messo lì il monolite, aggiungendo però che è illegale posizionare strutture o installazioni artistiche nei luoghi pubblici «a prescindere dal pianeta da cui si proviene».