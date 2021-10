La peste in IndiaLondra, 11 (ag) – Un telegramma da Allahabad al «Daily Telegraph» annuncia che nella regione di Jubulpors è scoppiata la peste la quale si estende in modo spaventoso. Le vittime sono così numerose che non è possibile procedere ad un regolare seppellimento. Nelle strade, sulle soglie delle case, giaciono morenti e cadaveri abbandonati dai congiunti.

Violenti uragani in IspagnaMadrid, 12 (ag) – Le città e le provincie di Valenza, Cadice e Toledo furono terribilmente provate da violenti uragani seguiti da innondazioni. Parecchie case crollarono e dei ponti furono trascinati dalle acque. La linea ferroviaria è danneggiata in parecchi punti. Le comunicazioni telefoniche e telegrafiche e la trasmissione della corrente elettrica sono interrotte. Parecchie città si trovano all’oscuro....