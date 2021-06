Tra il 1975 e il 1998 in Cambogia sono state disseminate milioni di mine causando decine di migliaia di vittime. Apopo ha addestrato Magawa nella sua nativa Tanzania a rilevare il composto chimico all’interno degli esplosivi premiandolo con prelibatezze: i suoi preferiti sono banane e arachidi. Avvisa gli sminatori grattando la terra. Magawa può ispezionare di corsa un’area delle dimensioni di un campo da tennis in soli 30 minuti, cosa che richiederebbe quattro giorni utilizzando un metal detector convenzionale. È abbastanza grande da essere attaccato al guinzaglio e abbastanza leggero da non far esplodere mine.