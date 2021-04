Un traguardo tagliato, un abbraccio finalmente ritrovato dopo oltre un anno dall’inizio della pandemia, uno scudo che protegge. Sono alcune delle immagini di «Vaccines for All» (vaccini per tutti), un nuovo pacchetto di sticker per IOS e Android su WhatsApp.

Questi sticker, creati in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), - spiega Whatsapp sul proprio blog - «sono stati ideati con lo scopo di aiutare gli utenti a comunicare in modo creativo e divertente e ad esprimere gioia, sollievo e speranza riguardo le possibilità offerte dai vaccini anti-COVID-19, con privacy. Può inoltre diventare un’ulteriore occasione per mostrare riconoscenza agli operatori sanitari, che hanno lavorato incessantemente per salvare vite in questo lungo e difficile periodo».

Dall’inizio della pandemia WhatsApp evidenzia di aver avviato collaborazioni «con più di 150 governi statali, nazionali e locali, nonché organizzazioni come OMS e UNICEF, per costruire canali di assistenza volti a fornire informazioni accurate e risorse riguardo alla COVID-19 a oltre 2 miliardi di persone». Lo scorso anno, in questo periodo, WhatsApp aveva diffuso un pacchetto di adesivi simile sempre in collaborazione con l’OMS, chiamato «Insieme a casa» che includeva riferimenti al lockdown e al distanziamento fisico, allo smartworking e ad esercizi aerobici indoor.

