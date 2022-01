La grippeBerlino, 23 (ag) – I giornali annunciano che la grippe ha assunto in Olanda proporzioni allarmanti. Particolarmente nelle città e nelle regioni industriali essa è così forte che le scuole dovettero essere chiuse, mentre le fabbriche si mantengono in attività con grande pena. In alcuni Comuni la polizia dovette sospendere i proprî servizî causa la malattia degli agenti. Si deve tuttavia osservare che come in Inghilterra e nel Belgio anche in Olanda l’epidemia è rimasta finora nelle sue forme benigne.

Berlino, 23 (ag) – Il Lokal Anzeiger annuncia che a Lipsia nella scorsa settimana 31 persone soccombettero alla grippe. Sono pure segnalati casi di morte in seguito a polmonite.

ConfederazioneLe vittime della montagnaSamaden, 23 (ag) – Venerdì, verso le 4 del pomeriggio, un grave accidente...