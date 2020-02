Il graffito di Banksy a Bristol è già stato vandalizzato. Apparsa in occasione della festa degli innamorati di San Valentino , l’opera - che raffigura una bambina che colpisce con una fionda quello che potrebbe essere un Cupido volante, formando una sorta di macchia di colore rosso - è già stata deturpata.

Come riporta il Daily Mail, nella notte è apparsa una scritta in vernice rossa che accusa Banksy di aver copiato se stesso. Di fianco alla bambina è stato aggiunto infatti in vernice il cuore del famoso murales della ragazza col palloncino che si trova al ponte di Waterloo, a Londra.