Il venditore ambulante di Singapore noto per aver ottenuto una stella Michelin ha perso il suo prestigioso riconoscimento.

Da quel giorno, riporta la Cnn, la vita dell’ambulante è cambiata: dall’umile bancarella nel quartiere di Chinatown è arrivato ad aprire ristoranti in Thailandia, nelle Filippine e in altri Paesi con il nome di Hawker Chan. Ma quando il 1 settembre è uscita l’ultima edizione della Bibbia della ristorazione, i suoi celebri noodle non c’erano più.