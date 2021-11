La questione egizianaLondra, 18 ag (Havas) – Il Times si mostra oggi meno ottimista per quanto riguarda il risultato dei negoziati anglo-egiziani. Esso constata che le discussioni hanno raggiunto un punto delicatissimo, e dichiara che sarà necessaria molta pazienza e molta saggezza per evitare una rottura, le cui conseguenze sarebbero incalcolabili. Il giornale conclude dicendo che è molto meglio sospendere le trattative piuttosto che arrischiare una decisione precipitata e irrevocabile. Il «Daily News» dichiara che la rottura è virtualmente avvenuta e che le divergenze di vedute non derivano soltanto dal mantenimento della guarnigione inglese nell’Egitto, ma anche da diverse altre questioni in sospeso, particolarmente quelle relative ai consigli giudiziari, finanziari, ecc. Il giornale aggiunge...