La sede UK del colosso svedese ha infatti pubblicato sul suo canale Twitter i sei passaggi per riprodurre il piatto. L’immagine condivisa prende spunto dalle istruzioni per montare i mobili e mostra passo dopo passo le regole da seguire per ottenere le famose polpette e la salsa alla panna svedese.

Annunciando il lancio, Lorena Lourido, Country Food Manager di Ikea, ha detto: «Sappiamo che ad alcune persone potrebbero mancare le nostre polpette, motivo per cui abbiamo rilasciato un’alternativa casalinga che, utilizzando ingredienti facilmente accessibili, aiuterà coloro che cercano un po’ di ispirazione in cucina. Stare a casa può essere difficile, ma vogliamo aiutare a rendere la vita di tutti un po’ più facile e divertente. Buon appetito o, smaklig måltid, come diciamo in Svezia!».