La 24.enne portoricana Sofía Jirau fa la storia diventando la prima modella di Victoria’s Secret con la sindrome di Down. Ad annunciarlo è stata la giovane su Instagram: «L’ho sognato, ci ho lavorato e oggi è un sogno che si avvera. Posso finalmente svelarvi il mio grande segreto», ha detto sul social. La società - come riporta il Wall Street Journal - ha spiegato che Jirau farà parte della nuova campagna annunciata questa settimana e chiamata Love Cloud Collection .

La nuova linea sarà presentata da 18 modelle di diversa estrazione e mira a celebrare tutte le donne. In un’intervista, la giovane ha raccontato che fa la modella sin da quando era bambina, e ha sempre sognato che questa diventasse la sua carriera. Nel 2020 è apparsa alla settimana della moda di New York e anche in diverse pubblicità. Quest’anno - ha continuato - si recherà in Francia, Spagna e Italia per collaborare con alcuni stilisti, ma ha intenzione di continuare a vivere a Porto Rico. «Mi piacerebbe ispirare tutti - ha spiegato al Wsj -. Fargli capire che anche se hanno la sindrome di Down possono ancora fare le modelle, possono avere un lavoro. Devono lavorare sodo e tutto è possibile».