Gli over 65 stanno vivendo un momento particolarmente difficile della loro vita. Le restrizioni imposte dalle autorità cantonali e federali per arginare la diffusione del coronavirus hanno di fatto relegato in casa la loro generazione. Molte persone abituate ad una vita attiva si sono improvvisamente ritrovate costrette a limitare le uscite, in attesa che l’ondata di contagi diminuisca. Nel frattempo il popolo dei social sta inondando le sue piattaforme con video e «meme» per sdrammatizzare la situazione. Dalla simpatica vecchina in gabbia con il canarino, agli esercizi per gli allievi ai tempi del coronavirus; dai cartelli che indicano i locali di casa alla targa d’auto davvero infelice. Guardate la gallery: ce n’è per tutti i gusti.