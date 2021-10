Meadow Walker, fotomodella 22.enne figlia di Paul, l’attore morto nel 2013 in un tragico incidente stradale, si è sposata con Louis Thornton-Allan. La giovane è stata accompagnata all’altare da Vin Diesel, amico del attore scomparso e suo collega sul set di alcune pellicole della saga Fast&Furious. La cerimonia è stata celebrata su un’isola della Repubblica dominicana. Meadow Walker ha dichiarato alla rivista «Vogue»: «La pandemia ha avuto un impatto sui nostri piani. La famiglia di Louis non ha potuto partecipare. Così come molti amici stretti che consideriamo familiari, a causa delle restrizioni di viaggio». La giovane ha aggiunto: «Non avremmo potuto immaginare un matrimonio più ristretto e personale, perfetto. Louis e io sapevamo esattamente cosa volevamo fin dall’inizio. E’ stata una celebrazione molto intima».