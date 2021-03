Reinventarsi. Quante volte, durante la pandemia, abbiamo sentito o letto questa parola? Tante. Come tante, a ben vedere, sono le persone rifugiatesi su Internet in questi ultimi mesi. Per, appunto, mandare avanti l’azienda o cominciare una nuova attività. Reinventarsi, già. I numeri, manco a dirlo, danno una dimensione del fenomeno. Prendiamo l’Italia: nel 2020, i domini con il suffisso «.it» sono cresciuti del 13,2% rispetto al 2019. Urca. Anche in Svizzera e in Ticino, di riflesso, è cresciuta la voglia di sperimentare o, comunque, trasferire sul web una determinata passione. Lo sa bene Jennifer Jobin, una mamma di Molino Nuovo. Il lockdown, le restrizioni e l’improvvisa mancanza di sbocchi l’hanno portata a chiedersi: e adesso? La risposta è stata un profilo Instagram – vitadamamma.ti – creato per superare la noia, la monotonia e l’apparente senso di smarrimento. E rivolto a chi, con figli al seguito, non sapeva e non sa bene come muoversi. «Innanzitutto sono una mamma» dice Jennifer. «Ho un bimbo di nome Ryan e mi sono detta: come posso intrattenerlo in un momento storico del genere? Ho messo in piedi questo profilo per condividere le mie esperienze e la cosa, devo dire, sta andando abbastanza bene. Il seguito è discreto. La mia idea, alla lunga, è di diventare un piccolo, grande punto di riferimento in Ticino per tutte le mamme. Offro spunti per intrattenere i nostri bimbi ai tempi del coronavirus, spiegando cosa è possibile fare o, ancora, quali lavoretti possiamo inventarci quando magari fuori piove».