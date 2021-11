Vita più cara per colpa degli uffici federali

ConfederazionePer una Banca Comunale a ZurigoZurigo, 28 (ag) – Il redattore Nobs ha sviluppato al Consiglio comunale una mozione chiedente la creazione di una Banca Comunale, che renderebbe il Comune indipendente dai grandi istituti finanziari, che in questi ultimi anni hanno esteso il loro monopolio sul mercato finanziario. Streuli, capo del dipartimento delle finanze, si è dichiarato disposto, in nome della municipalità, di aggiungere la mozione al rapporto relativo alla fondazione di una banca municipale, che era già stato elaborato qualche anno fa in occasione della discussione di una mozione analoga. La mozione Nobs è stata adottata e trasmessa per un esame alla municipalità.

Nuova grande centrale telefonicaZurigo, 28 (ag) – Una nuova centrale telefonica, una delle più grandi d’Europa,...