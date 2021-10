ConfederazioneIl prezzo del latteBerna, 21 (ag) – La commissione federale per gli approvvigionamenti ha riconosciuto la necessità di concludere una nuova convenzione con i produttori del latte. La maggioranza della commissione è del parere che i produttori sono ora nella possibilità di fare delle concessioni e che una riduzione di 2 centesimi al litro può essere sopportata senza che gli interessi dei produttori siano lesi.Una minoranza della commissione formata da rappresentanti degli agricoltori e di altri circoli interessati ha espresso l’opinione che le concessioni accordate dai contadini sono per il momento sufficienti, in considerazione delle difficoltà che incontra la produzione. Un sussidio della Confederazione finora non è probabile.

