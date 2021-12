Uno dei più abili piloti di tuta alare al mondo, il 36.enne Sebastián Álvarez, è diventato la prima persona in assoluto a volare dentro e fuori un vulcano attivo—eseguendo con successo l’acrobazia nella regione di Araucanía, in Cile. Rinomato per aver ridefinito ciò che è possibile fare con una tuta alare, l’ex pilota militare ha trascorso un intero anno a prepararsi per il volo in uno dei vulcani più pericolosi del Paese, il Villarica. Ma quando Álvarez si era sentito pronto, la prima volta, non è bastato. Perché ha dovuto aspettare il momento le condizioni perfette. Le pericolosissime eruzioni, infatti, sono assai frequenti e il tempismo è tutto (guarda il video allegato a quest’articolo).