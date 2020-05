Cresce il numero dei partecipanti per le videochiamate di gruppo su WhatsApp su iOS e Android. È una delle ultime novità introdotte dalla chat verde per l’emergenza Covid-19. Gli sviluppatori hanno alzato il tetto degli utenti che prima arrivava a quattro, soprattutto per necessità legate al formato smartphone. La modalità di videochiamata non cambia, purché tutti gli invitati abbiano aggiornato l’app all’ultima versione: è possibile avviarla direttamente nella chat di gruppo e aggiungere i contatti (fino a sette) toccando l’icona in alto a destra.