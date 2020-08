L’incremento del patrimonio di Zuckerberg si deve ai successi nell’implementazione di Reels, la nuova funzionalità di Instagram che dovrebbe competere con Tiktok. La app che consentirà di pubblicare in rete brevi video ha spinto al rialzo le azioni del gruppo, che hanno guadagnato oltre il 6% quest’anno (Zuckerberg ha una quota del 13%). Reels tra l’altro arriva in un periodo molto complicato per TikTok, da quanto Donald Trump ha deciso il suo bando negli Usa.