Chi pensa che i giovani musicisti ragionino a singole canzoni e abbiano dimenticato il vecchio format dell’album, dovrebbe ricredersi ascoltando, ad esempio, Ghettolimpo di Mahmood. Il secondo album dell’artista che ha vinto Sanremo 2019 (e non avrà trionfato come i Måneskin, ma all’Eurovision di quello stesso anno ha comunque strappato un signor secondo posto) non è un «concept», ma ha un concept. Anzi, è un disco che insegna a tanti colleghi come si sta sul mercato oggi, incrociando più piani. Le note ci spiegano che «Ghettolimpo è un Nuovo Mondo dalle molteplici sfaccettature, ogni traccia racconta una simbologia e la storia di un personaggio che, come in un videogioco, si rivela all’ascoltatore brano dopo brano, livello dopo livello.

Un Olimpo popolato dagli dèi, a cui si uniscono le esperienze...