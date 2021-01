Facile immaginare Luciano Ligabue come un leone in gabbia durante il lockdown. Uomo da stadi, da bagni di folla, amante delle celebrazioni (soprattutto delle autocelebrazioni) si vede negare l’accesso al suo habitat naturale, proprio adesso. Proprio in questo 2020 che segna il trentesimo anniversario del suo primo album, una ricorrenza importante, da festeggiare «su e giù dal palco» con mille iniziative, e invece... E invece la COVID-19 è arrivata anche a Correggio e il Liga, come tutti i musicisti, ha dovuto rivedere i suoi piani. All’infinito, anche se ha già annunciato che il 19 giugno 2021 inaugurerà la RCF Arena di Campovolo (e dove se no?) con un concerto–evento intitolato «30 anni in un nuovo giorno». Incrociamo le dita, non (solo) per lui. E nel frattempo? Nel frattempo preparando una doppia raccolta, gli è scappato fuori un nuovo album, dal titolo e dalla copertina, per la verità, non troppo accattivanti: 7 (come il numero delle canzoni che contiene) recupera, innanzitutto, uno spunto antico registrato con Elisa, Volente o nolente, che risale all’epoca degli Ostacoli del cuore e che forte di un verso – «Fosse per me qui sarebbe Natale sempre» – si presta anche all’occasione dicembrina. Il singolo La ragazza dei tuoi sogni e Essere umano sono sovrapprodotte, ma Mi ci pulisco il cuore, Un minuto fa e Oggi ho perso le chiavi di casa sono ballate elettroacustiche che riportano alle origini e Si dice che è fatta per far saltare la gente sotto il palco. Il disco è tutto qui. Conciso, breve, il più centrato da tanto tempo.