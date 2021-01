Continua la serie celebrativa «R>Play» dedicata alla discografia di Vasco Rossi. Dopo Ma cosa vuoi che sia una canzone e Non siamo mica gli americani, inevitabilmente, arriva Colpa d’Alfredo, disponibile in versione vinile rimasterizzato a 180 grammi, in CD con copertina a libro con contenuti esclusivi e in cofanetto deluxe, in edizione limitata numerata con un libro di 128 pagine del critico Marco Mangiarotti, con le testimonianze dei musicisti dello stesso Vasco, foto e contenuti inediti, il 33 giri, il 45 giri di Non l’hai mica capito / Asilo republic il compact, perfino la musicassetta; una maschera di cartone che riproduce il viso di Vasco con l’occhio nero della copertina e il cortometraggio di animazione di Anima fragile, scaricabile tramite un Qr-code.