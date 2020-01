Anche l’anno scorso Severin Schwan, CEO di Roche, ha potuto contare su una remunerazione milionaria, benché in lieve calo: al manager è stato riconosciuto un salario di 11,5 milioni di franchi, 300 mila franchi in meno rispetto all’esercizio 2018. Il salario di base è rimasto fermo a 4 milioni.

Il CEO di Novartis, multinazionale che ieri ha presentato i risultati, Vas Narasimhan, ha ricevuto nel 2019 10,6 milioni, una somma in sensibile crescita rispetto all’anno precedente, ma sempre inferiore a quella riconosciuta a Schwan.

I membri della direzione di Roche si sono portati a casa globalmente 38 milioni, a fronte dei 39,3 milioni del 2018, come si legge nel rapporto di bilancio. Questa somma contempla anche i versamenti eseguiti ai manager che hanno nel frattempo lasciato l’azienda.

Il presidente del Consiglio di amministrazione di Roche, Christoph Franz, si è dovuto accontentare di 5,7 milioni, stessa somma dell’esercizio 2018. Anche in questo caso Franz può guardare dall’alto in basso il suo omologo di Novartis, Jörg Reinhard, che per l’esercizio 2019 ha intascato «solo» 3,8 milioni.