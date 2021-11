Il 2021 sarà un anno record per il commercio al dettaglio elvetico, con vendite che per la prima volta nella storia supereranno i 100 miliardi di franchi. La previsione è dell’istituto di ricerca BAK Economics, che vede i conti del settore chiudersi con ricavi di 101,4 miliardi, il 2,4% in più del 2020, che aveva già visto una progressione (nominale) del 2,6%.