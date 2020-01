Come ogni anno pian piano, quando si avvicina il World economic forum (WEF) la cittadina di Davos si trasforma in attesa del grande evento. E la 50. edizione che si aprirà domani, non fa eccezione.

Da noi interpellato il sindaco di Davos Tarzisius Caviezel illustra i cambiamenti che vive la sua cittadina in queste settimane. «Cambia completamente veste. Due settimane prima del Forum iniziano i grandi cambiamenti: vengono edificate nuove costruzioni come pavillon e showroom e il centro muta del tutto, anche se per pochi giorni». Da parte della cittadinanza la risposta è prevalentemente positiva. «C’è sempre chi si irrita ma la maggior parte dei davosiani lo accetta. La comprensione è grande».

Davos si trova quindi al centro del mondo per 4 giorni. Un aspetto che implica ricadute positive: «Ogni anno il WEF è uno degli eventi più importanti di politica economica e in tutto il mondo giungono bellissime immagini da Davos. Questo crea certamente un valore aggiunto». Ci sono però anche aspetti negativi, ammette Caviezel. In particolare i cosiddetti approfittatori, ovvero imprenditori che affittano negozi o attività, vi si istallano e invitano i propri clienti con la scusa del WEF. «È causa loro se in questo periodo i prezzi di ristoranti e alberghi schizzano alle stelle».

