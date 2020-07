Il Ticino però è uno dei cantoni in cui si profila all’orizzonte, entro il 2025, uno dei più sensibili cali delle imposte (-3,3%). La riduzione dovrebbe essere ancora più accentuata per Vallese (-4,8%) e Basilea Campagna (-4,5%).

Nel 2007, quando KPMG ha lanciato la prima edizione della sua ricerca, il tasso d’imposizione elvetico si aggirava attorno al 20%. In ogni caso, ciò non basta a garantire l’attrattiva fiscale di uno Stato sul lungo periodo. Altri fattori entrano in gioco, senza dimenticare come novità a livello globale - come il progetto BEPS ideato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e dal G20 - puntano a lottare contro l’evasione tassando i profitti laddove vengono generati.