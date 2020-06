Al gruppo farmaceutico Novartis e alla sua ex filiale Alcon è stata inflitta una multa cumulata di 346 milioni di dollari da parte dell’Autorità americana di sorveglianza dei mercati (SEC).

Stando a una nota della SEC, entità dei due gruppi hanno offerto vantaggi a potenziali clienti come contropartita dell’uso o della prescrizione di prodotti Novartis o Alcon in Grecia, Corea e Vietnam. Inoltre, tali entità hanno tenuto falsi libri contabili e registri.

La SEC rimprovera in particolare a Novartis di non aver attuato controlli interni sufficienti «riguardo a taluni aspetti di operazioni di queste entità e di società affiliate». L’autorità di sorveglianza USA ritiene che il gigante farmaceutico basilese si sia così indebitamente arricchito per circa 92,3 milioni di dollari.

Per evitare un procedimento civile, Novartis ha accettato di pagare una multa di circa 234 milioni di dollari al Dipartimento di giustizia americano. Inoltre il gruppo basilese dovrà versare 113 milioni supplementari al Tesoro statunitense entro due settimane, per non doversi sobbarcare pure gli interessi moratori.