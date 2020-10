Gli effetti della pandemia da coronavirus mettono fortemente sotto pressione anche l’industria svizzera del cioccolato. Tra gennaio ed agosto il giro d’affari è calato del 14,3%. L’associazione del ramo Chocosuisse teme per i posti di lavoro e chiede la rimozione di «regolamentazioni dannose per la piazza elvetica».

Per quanto riguarda le esportazioni, che rappresentano il 70% dei volumi di vendita complessivi, sono stati colpiti soprattutto i punti vendita legati ai viaggi e la gastronomia alberghiera, congressuale e turistica. Una ripresa in questi importanti mercati non è in vista.