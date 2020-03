Helvetic Airways soffre più del previsto per il crollo delle prenotazioni a causa della crisi del coronavirus : la compagnia aerea ha annunciato che tiene a terra tutti i propri velivoli e che ha richiesto il lavoro ridotto per tutti i 450 dipendenti.

Gli eventi si sono susseguiti con rapidità travolgente, afferma Helvetic Airways in un comunicato diffuso oggi. «L’intera produzione propria è annullata a tempo indeterminato e poiché Swiss ha significativamente ridotto il suo programma, Helvetic Airways al momento non può effettuare alcuna produzione wet lease», vale a dire contratti di noleggio di aeromobili comprendenti tutte le prestazioni accessorie quali assicurazione, equipaggio e manutenzione stipulati solitamente tra due compagnie aeree, per conto di Swiss. Pertanto il management ha deciso di tenere temporaneamente a terra fin da subito l’intera flotta di 14 aerei.