Sulla scia di un andamento dei mercati più favorevole, ABB ha rivisto al rialzo le sue aspettative per il primo trimestre del 2021. Il gruppo tecnologico zurighese si attende un aumento delle vendite, su base annua, in crescita dell’11% a 6,9 miliardi di dollari.

Per quanto riguarda gli ordinativi si prevede un incremento del 6% a circa 7,75 miliardi di dollari, indica ABB in una nota odierna. Il margine Ebita dovrebbe attestarsi attorno al 13,5% (+3 punti percentuali rispetto a quanto previsto). Per l’intero esercizio, il gruppo sta anche rivedendo al rialzo le sue previsioni di vendita, che dovrebbero aumentare del 5% o più nel 2021, contro il 3-5% annunciato inizialmente.