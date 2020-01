Il gruppo ABB taglia un quarto della forza lavoro in un suo stabilimento nello stato americano della Virginia: 113 dei 467 dipendenti attivi a South Boston perderanno l’impiego, ha indicato oggi un portavoce di ABB, confermando notizie dei media locali.

ABB vuole ridurre la capacità del sito e diventare più competitiva. I dipendenti restanti continueranno a produrre trasformatori per l’industria energetica. Il taglio occupazionale, secondo il portavoce, non è correlato alla vendita della divisione Rete elettrica alla giapponese Hitachi.

In media sono stati creati ogni mese 176.000 posti. Pur se in rallentamento, il mercato del lavoro americano si conferma solido considerati i timori di una recessione che si sono susseguiti negli ultimi mesi.

In dicembre i posti creati sono stati 145.000. I settori che hanno guadagnato di più sono quello delle vendite al dettaglio (+41.000 posti), quello ospitalità (+40.000) e quello sanitario (+28.000). Il settore delle costruzioni ha creato 20.000 posti, mentre quello della manifattura ne ha persi 12.000. Per il comparto manifatturiero il 2019 è stato un anno difficile: i posti creati complessivamente sono stati 46.000, in decisa frenata rispetto ai 246.000 dell’anno precedente.