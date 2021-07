Il sogno di comprare una casa propria per molti svizzeri sta diventando sempre più inaccessibile. Dato che i prezzi continuano a lievitare, sia per le famiglie ma anche nel settore del lusso, molti devono così rinunciare. Tanto che, stando a una ricerca della ZKB, solo il 10% di chi è in affitto sarebbe in grado di accedere ad una casa propria.

Da una parte, come sottolinea uno studio dell’Ufficio federale delle abitazioni (UFAB), con la pandemia la domanda è aumentata ulteriormente. Questo nonostante la crescita dei nuclei familiari, soprattutto svizzeri, lo scorso anno sia risultata particolarmente modesta. Molte persone hanno infatti cercato una casa più grande o una seconda casa, contribuendo a mantenere la domanda tesa.

«Se si pensa alla crisi congiunturale scatenata dal coronavirus -...