Mai come in questo momento gli aspetti economici si combinano con quelli tecnologici nel determinare le tendenze del settore immobiliare. I temi sono stati al centro del quarto congresso immobiliare svoltosi a Lugano che, dopo aver affrontato nelle passate edizioni i temi della sostenibilità, dell’urbanistica e dell’energia, si è focalizzato sulla digitalizzazione. L’argomento, come ha detto il sindaco di Lugano Marco Borradori, costituisce un’opportunità ma alimenta anche alcuni timori -per il mercato del lavoro. Tuttavia, ha affermato Borradori, Lugano punta sulle tecnologie per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Fra i programmi vi è lo studio di un nuovo mix pedonalizzazione-piste ciclabili-mobilità ordinaria in funzione degli orari e dei flussi di traffico. Borradori ha fatto sua una domanda condivisa da molti: perché molti proprietari di immobili tengono i locali, residenziali o commerciali vuoti piuttosto che abbassare gli affitti? Un quesito che non ha ricevuto risposta, nonostante l’analisi di Fabio Guerra di Wüest Partner: domanda in rallentamento, popolazione che, a Lugano, scende di anno in anno, un’offerta di appartamenti che continua ad aumentare e che ha portato il livello dello sfitto fino al 10% in certe aree. Un trend destinato a continuare visto che i tassi rimarranno bassi per lungo tempo e l’investimento nel mattone rimane comunque vantaggioso, soprattutto per gli operatori istituzionali.