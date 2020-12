Nel terzo trimestre gli appartamenti di proprietà in Svizzera sono stati più richiesti che mai. Tuttavia la domanda è tendenzialmente in calo, secondo uno studio pubblicato oggi dal portale immobiliare Homegate.ch.

Se nei primi due trimestri gli annunci degli appartamenti di proprietà rimanevano pubblicati ancora per un lasso di tempo superiore alla media, a fine settembre il tempo di inserzione medio si è dimezzato, nonostante l’8% di annunci in più, a un minimo storico di 52 giorni. Un anno prima servivano 60 giorni per trovare un acquirente, un record.

Nel terzo trimestre quasi tutte le regioni esaminate hanno mostrato una domanda superiore di appartamenti di proprietà. Ciò è sorprendente considerato che la Svizzera quest’anno è confrontata alla peggiore recessione dalla crisi del petrolio di oltre quarant’anni fa, ha dichiarato in una videoconferenza Peter Ilg dello Swiss Real Estate Institute della Scuola universitaria di economia di Zurigo (HWZ), ateneo che ha realizzato lo studio assieme a Homegate.ch.

In Ticino e in parti della Romandia le vendite di appartamenti di proprietà hanno registrato una netta accelerazione rispetto a un anno prima: in Ticino i tempi di pubblicazione degli annunci sono stati di ben 30 giorni più corti (55 giorni), cifra seguita da Ginevra (-19 giorni a 39) e da Vaud/Vallese (-13 giorni a 47).

Ilg attribuisce il boom della domanda registrato nel terzo trimestre principalmente a due fattori: «Da un lato esso va ricondotto al differimento della domanda nei trimestri precedenti, dall’altro anche a un cambiamento nell’atteggiamento: dopo il lockdown, infatti, vivere in una bella casa è diventato ancora più importante per molti svizzeri.»

L’esperto ritiene che la domanda di appartamenti di proprietà resterà elevata anche in futuro, anche se la durata di pubblicazione dell’annuncio tornerà ai livelli pre-Covid. I tassi d’interesse dovrebbero infatti rimanere bassi ancora per diverso tempo, inoltre si dimostrano un oggetto di investimento ricercato anche in un momento di crisi. Per molti dipendenti il telelavoro resterà d’attualità anche in futuro, e così sale il bisogno di avere quattro mura proprie.

L’Online Home Market Analysis (OHMA) ha valutato la domanda e l’offerta partendo dalle inserzioni pubblicate sui sette principali portali immobiliari svizzeri tra il 1. ottobre 2019 e il 30 settembre 2020, facendo poi un confronto con il periodo precedente.

Complessivamente nell’anno in rassegna in tutta la Svizzera è stata registrata una lieve diminuzione della domanda di appartamenti di proprietà rispetto al periodo precedente. Ne sono stati messi in vendita 91’387, pari a un incremento del 19%.

Tuttavia, il tempo medio di pubblicazione ha registrato una crescita davvero significativa (+43%), passando da 60 a 86 giorni. Nel dettaglio, nel quarto trimestre 2019 i tempi di pubblicazione degli annunci erano già di 87 giorni, poi sono saliti a 99 nel primo trimestre 2020 e a 113 durante il secondo.

Il calo nel numero di inserzioni pubblicate durante il lockdown si spiega semplicemente con il fatto che molti offerenti non mettevano più annunci, poiché era alquanto difficile organizzare visite delle abitazioni.

