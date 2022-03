Abitazioni, sfitto in flessione: case secondarie molto richieste

Il mercato immobiliare risente in modo profondo delle nuove tendenze legate alla pandemia. L’avanzata del telelavoro e le restrizioni di viaggio hanno portato gli svizzeri a rivedere le loro esigenze in materia di abitazione, e con uno spostamento della domanda dalle città verso località meno centrali e appartamenti più grandi. È inoltre in forte crescita l’interesse per la proprietà abitativa. È quanto emerge da uno studio del Credit Suisse, presentato ieri, dal quale emerge anche che l’eccesso di sfitto, particolarmente presente in Ticino, si è notevolmente ridotto. Iniziamo dalle case secondarie. «Abbiamo visto - spiega Sara Carnazzi Weber, Head of Policy and Thematic Economics del Credit Suisse - come la pandemia abbia risvegliato questo mercato, caduto nel «sonno» dopo l’iniziativa sulle...